"On a parfois baissé les bras" : Claudio Capéo confronté à une période compliquée avec sa femme Aurélie

Alors qu'il est à retrouver ce mardi dans un nouveau numéro de Nos terres inconnues sur France 2, Claudio Capéo s'est confié sur l'amour de sa vie. Il ne s'agit pas de la musique mais de sa femme Aurélie Willgallis, qu'il a rencontrée dans sa jeunesse, sur les bancs du lycée. Et malgré le lien très fort qui les unit, le couple a connu "des moments difficiles", comme l'a révélé l'ancien candidat de The Voice. La distance étant un obstacle majeur dans leur relation.

"On a parfois baissé les bras parce qu'on ne se voyait pas. On a aussi connu des petites galères avec les enfants (César, 8 ans, et Roméo, 3 ans ndlr) à leur naissance, et malheureusement, je n'étais pas trop là", a-t-il expliqué lors d'une interview accordée à nos confrères de Gala.fr. L'aîné a notamment mal vécu la notoriété de son papa. Mais le couple ne s'est pas découragé et a fait en sorte de pouvoir surmonter ces difficultés. "On s'est battu... Maintenant, on se dit qu'on a bien fait de ne pas baisser les bras car on peut profiter pleinement de certaines choses, même les plus fofolles".

Elle a toujours été là pour moi

L'amour triomphe toujours. Une phrase qui prend donc tout son sens pour ce couple qui nage désormais en plein bonheur. Aurélie est notamment un véritable pilier pour Claudio Capéo dans sa carrière d'artiste. "C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Elle a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours soutenu et m'a porté quand les gens me disaient que c'était de la merde ce que je faisais. Elle croyait toujours en moi, même si je ne gagnais pas de pognon. C'était super important", a-t-il souligné au fil de cet entretien.

Lors d'une précédente interview, toujours pour Gala, le chanteur originaire de Mulhouse déclarait déjà sa flamme à sa dulcinée. Il assurait alors que la magie opère toujours dès qu'il la voit, et que ses sentiments pour elles ne cessent d'exister malgré les années qui passent. "Quand on se retrouve, c'est comme si c'était la première fois. Nous sommes tous les deux depuis nos 18 ans. Elle me connaît par coeur, on a grandi ensemble", avait ainsi déclaré l'interprète de Si j'avais su.