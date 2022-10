Claudio Capéo papa, son fils aîné a souffert de sa notoriété : "Il ne me cernait pas.."

Il aurait pu partir à l'autre bout du monde pour découvrir les us et coutumes d'une région méconnue de la mappemonde. Mais non. Le 25 octobre 2022, Claudio Capéo sera à l'affiche de la version locale de l'émission Rendez-vous en terre inconnue, intitulée Nos terres inconnues. Pas de parc national de Masoala, d'île de Socotra ou de forêt de Campo-Ma'an pour le chanteur, qui s'est contenté de faire le tour du massif du Vercors. Et c'est tant mieux. En couple avec Aurélie Willgallis, il est papa de deux enfants, César, 8 ans et Roméo, 3 ans, et il préférait ne pas s'éloigner trop longtemps d'eux.

J'avais une petite crainte au départ

"Mon but, c'était de tout lâcher, sachant que cela fait 7 ans que je sillonne les routes ou que je suis en studio, explique Claudio Capéo dans les colonnes du magazine Télé Star. Le risque, c'est de s'oublier, de s'écarter de l'essentiel et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un burn out. J'avais une petite crainte au départ, qui était celle de ne pas voir mes enfants pendant trois semaines. Quand on m'a dit que c'était en France et seulement pendant sept jours, j'étais rassuré !" Cette géolocalisation ne signifie pas que l'artiste a été privé d'aventures. Il s'est notamment lancé dans une petite séance de spéléologie, entre 10 et 35 mètres de profondeur, dont il conserve un souvenir troublant.

Apaisé par l'expérience, Claudio Capéo a écrit "plein de chansons" en rentrant à la maison, après le tournage. Il travaille actuellement sur son 6e album studio, qui devrait paraître durant l'année 2023. Pas d'éloignement prévu, donc, pour le jeune papa de 37 ans. D'autant qu'il l'avait expliqué en 2020, son fils aîné, César, ne vit pas toujours bien sa notoriété. "Quand on est malheureux, on le transmet, souligne-t-il. Je ne me comprenais pas et du coup, il ne me cernait pas non plus. Mais le confinement nous a permis de nous retrouver et même de nous trouver..."

Retrouvez l'interview intégrale de Claudio Capéo dans le magazine Télé Star du 22 octobre 2022.