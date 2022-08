"C'était une grosse bêtise" : Claudio Capéo, un papa qui ne gâte plus ses garçons !

Il nous apporte joie et détente, en cet été 2022, en dévoilant son titre relax Laisse aller. Cet automne, Claudio Capéo sortira un nouvel album composé de 14 morceaux mais, en attendant, il est temps de profiter des vacances. Pour prendre des forces, l'artiste de 37 ans a un secret : partir loin de la France, à la recherche de ses racines, avec sa partenaire, Aurélie Willgallis, et leurs deux enfants, leurs deux garçons, César, 8 ans et Roméo, 3 ans.

"Nous essayons d'aller en Italie au moins une fois par an, même quelques jours, pour faire un petit bisou à la famille, explique Claudio Capéo dans les colonnes du magazine Nous Deux. Il faut essayer de prendre le temps parce qu'on ne peut pas retourner en arrière. Parfois, on oublie parce qu'on est pris par le travail, le quotidien, et qu'on repousse tout à plus tard. Mais ça vaut toujours le coup de tout laisser tomber pour nos proches qui nous sont essentiels."