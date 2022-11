Claudio Capéo a pensé à se "foutre en l'air" plusieurs fois : son statut de papa n'y a rien changé...

Voyant son mari en difficulté, alors qu'ils sont ensemble depuis bientôt vingt ans, la femme de Claudio Capéo tente de l'aider du mieux qu'elle peut. "Elle me disait : "Tout ce que tu as fait, tu l'as bien fait. T'as bien avancé. T'es légitime. Ca te revient c'est comme ça. Si t'as envie d'arrêter, arrête c'est pas grave ! Tu feras autre chose mais tu vas le regretter", se souvient le chanteur. Pris au piège, Claudio Capéo avait l'impression de ne plus pouvoir retourner dans sa vie simple et tranquille et qu'il était désormais condamné à être sous le feu des projecteurs.

J'y ai pensé plusieurs fois

Mariée et père de deux enfants, il ne pensait même plus à sa famille et a même souhaité plusieurs fois en finir : "J'avais peur de me foutre en l'air. Parce que j'en avais ras le bol en fait. J'y ai pensé plusieurs fois. J'étais un salopard à ce moment-là parce que je pensais même plus à mes gosses. Parce que j'étais noyé. Et on me disait souvent : 'Mais t'as tes enfants Claudio ! Tu peux pas réagir comme ça, tu peux pas penser comme ça.' Même mes parents le savaient pas, personne ne savait. (...) Je rentrais plus à la maison donc déjà je voyais pas ma femme, pas mes gosses. Comment voulez-vous que j'aille encore voir mes parents ? Je perdais la tête !"

Un témoignage difficile mais honnête à retrouver en intégralité ce soir dans Sept à Huit sur TF1.