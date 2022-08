Claudio Capéo : "Gros déménagement" en vue avec sa femme et ses enfants, il explique pourquoi

Deux ans après le succès de son album italien Penso a te, hommage à ses racines et à son clan, le chanteur Claudio Capéo travaille à son retour. Il a sorti le titre Laisse aller, annonciateur d'un nouvel album attendu dans quelques mois. Il a donné une interview au magazine Nous Deux en plein coeur de l'été. Et il fait une annonce sur un changement dans sa vie perso.

Alors que l'on a entamé le deuxième mois de la période des grandes vacances, Claudio Capéo a déjà profité d'une escapade estivale avec les siens et s'active désormais pour... déménager. "Je suis parti deux semaines en vacances avec ma famille pour me la couler douce [il est le papa de Roméo, 3 ans, et César, 8 ans, nés de son histoire avec sa femme Aurélie, ndlr]. Ensuite, nous avons un gros déménagement de prévu", a-t-il ainsi confié à Nous Deux. Et le chanteur âgé de 37 ans, qui habite en Alsace, de s'expliquer sur ce changement de vie pas si radical que cela : "Je me rapproche un peu de mes parents. Ils habitaient à deux kilomètres de chez nous. Désormais, nous pourrons aller chez eux à pied. C'est important pour les enfants de profiter de leur nonna [grand-mère] et de leur nonno [grand-père]. Au moins, ils pourront les voir souvent."

Claudio Capéo, qui avait l'habitude étant petit de se rendre deux mois en Italie auprès de sa famille restée là-bas et souhaite continuer d'y aller avec son clan "une fois par an" au moins, a toujours eu l'esprit tourné vers les siens. "On oublie parce qu'on est pris par le travail, le quotidien, et qu'on repousse tout à plus tard. Mais ça vaut toujours le coup de tout laisser tomber pour nos proches qui nous sont essentiels", dit-il, ravi de plier bagages pour se rapprocher de chez ses parents.

Après cet été au milieu des cartons, le chanteur passé par l'émission The Voice va se remettre au travail. "Puis je vais tourner le clip de Laisse aller, faire des photos pour la pochette et retourner en studio fin août pour sortir l'album en octobre ou novembre", ajoute l'artiste.

Les confidences de Claudio Capéo sont à retrouver dans Nous Deux, dans les kiosques le 2 août 2022.