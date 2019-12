Claudio Capéo : Les coulisses de sa vie simple avec sa femme, en Alsace

Depuis trois ans et la sortie du tube Un homme debout, tiré de son album éponyme paru dans la foulée de sa participation à l'émission The Voice, le chanteur Claudio Capéo connaît un succès qui ne se dément pas. Mais loin d'avoir pris la grosse tête, l'artiste de 34 ans a les pieds sur terre.

Dans les pages du magazine Gala, Claudio Capéo revient une nouvelle fois sur son quotidien près de Cernay, en Alsace, à l'opposé des paillettes et du show-business. Comme on avait déjà pu le découvrir dans un reportage de TF1, c'est là que sa femme Aurélie exerce son métier de fleuriste et qu'ensemble ils élèvent leurs deux enfants. "Je ne nous voyais pas habiter ailleurs. Avec Aurélie, nous sommes tous les deux depuis nos 18 ans. Elle me connaît par coeur, on a grandi ensemble. Elle m'a soutenu pendant mes années de galère, m'encourageant à persévérer", a-t-il confié à Gala. Et si le chanteur est régulièrement loin de chez lui pour se produire aux quatre coins de la France, cela n'a pas abîmé sa vie de couple. "Quand on se retrouve, c'est comme si c'était la première fois", clame-t-il.

Claudio Capéo, qui a un garçon de 5 ans et un nouveau-né sur lequel il a gardé le secret, fait de la famille une de ses valeurs prioritaires dans la vie. D'ailleurs, c'est son clan qui l'a récemment tiré d'une mauvaise passe... "J'ai fait un burn out il y a quelque temps. Je n'avais plus envie de rien, plus la force. L'amour de ma famille m'a sauvé, avoue l'artiste, qui reste néanmoins sous pression. Moi, qui dormais si bien avant, j'ai désormais du mal à trouver le sommeil. La vie était plus simple avant." En revanche, pas question de cracher dans la soupe pour l'interprète de Ta main : "Mais je ne me plains surtout pas. J'essaie de me mettre au yoga, ce qui n'est pas évident avec ma nature hyperactive."

Thomas Montet

