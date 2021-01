Claudio Capéo et Slimane grands rivaux ? Un mythe monté de toutes pièces

De nombreuses larmes ont une nouvelle coulé dans La Boîte à secrets, le vendredi 22 janvier sur France 3. Pas seulement celles de Cyril Féraud, très ému de revenir sur la mort de son père survenue il y a un an et demi mais aussi celles de Claudio Capéo.

En début d'émission, le chanteur de 36 ans a été troublé par le témoignage de plusieurs membres de sa famille, notamment celui de son papa qui lui a exprimé toute sa fierté. Ce dernier aime tout particulièrement une chanson de son fils, Riche, figurant sur son album éponyme sorti en 2016. "À quoi ça sert d'être riche. Quand on est riche d'être père. Tu seras peut-être pas le plus fort mon fils. Mais à deux, on sera millionnaires", chante Claudio Capéo dans ce titre poignant. Son papa a toujours les larmes aux yeux lorsqu'il l'écoute.

Deux amis de Claudio Capéo ont interprété Riche sur le plateau de La Boîte à secrets, Slimane, révélé tout comme lui dans la cinquième saison de The Voice en 2016, et Patrick Fiori, coach dans l'émission de TF1.

A la fin de la belle interprétation qui a touché Faustine Bollaert, Claudio Capéo est allé rejoindre Slimane et Patrick Fiori. C'est alors que Slimane a tenu à faire taire une bonne fois pour toute une fausse rumeur qui courent sur eux depuis de longues années. "Je voudrais juste vous dire un petit mot. On raconte très souvent cette histoire mais pas spécialement en télé. On a commencé ensemble, on a fait la même émission. A chaque fois qu'on allait en médias, ils essayaient, je ne sais pas pourquoi, de nous mettre toujours un peu face à l'autre, a raconté Slimane. Un jour on s'est regardé, et je lui ai dit : 'Bah, je t'aime moi." Il m'a dit : 'Je t'aime moi.' Après c'est parti. Depuis, c'est quelqu'un que je considère vraiment comme mon frère et qui m'a aidé à vivre ce métier sereinement."

Les deux "frères" ont récemment passé plusieurs jours ensemble puisqu'ils ont tous deux participé au nouveau spectacle des Enfoirés, Les Enfoirés 2021 : à côté de vous, filmé et enregistré à la Halle Tony-Garnier, à Lyon, dans des conditions très particulières puisque sans public. Slimane a écrit et composé le nouvel hymne de la troupe baptisé Maintenant.