Cyril Féraud en larmes : il craque pour parler du drame de sa vie, sa "blessure"

Participer à La Boîte à secrets, sur France 3, peut parfois raviver de douloureux souvenirs et donner lieu à de grands moments d'émotion. Vendredi 22 janvier 2021, les téléspectateurs ont découvert une autre facette d'un charmant animateur, Cyril Féraud.

Celui qui a présenté, jusqu'à hier le jeu Personne n'y avait pensé (qui vient d'être arrêté par France Télévisions), a laissé tomber le masque pour parler d'une épreuve, "un drame, une blessure", comme il le dit lui-même. Il y a un an et demi, Cyril Féraud a perdu son papa, une perte dont il ne s'est toujours pas remis.

Les larmes de l'animateur, très secret sur sa vie privée, ont commencé à couler lorsque sa maman lui a lu une lettre dans laquelle elle lui a exprimé toute sa fierté et le manque de ne pas pouvoir le voir aussi souvent qu'elle le voudrait. Des images de famille, avec son papa, ont alors défilé. De jolis souvenirs qui lui ont malheureusement rappelé que son papa n'est plus là.

Je suis très abîmé

Cyril Féraud a craqué parce qu'il sait très bien qu'il est extrêmement chanceux d'avoir eu des parents comme les siens, qui l'ont laissé partir très jeune pour réaliser son rêve de devenir animateur. "Je suis fils unique, laisser partir son fils à 17 ans du Sud pour s'installer tout seul à Paris, c'était pas évident, et si j'avais pas eu des parents et des grands-parents comme ça, qui m'ont encouragé et qui m'ont poussé à suivre mon rêve, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui", a-t-il confié. Puis est venu le moment de parler de son défunt papa : "On parle souvent de mon sourire, de ma bonne humeur, mais c'est un drame pour moi, c'est une blessure, je suis très abîmé par ce qu'on a traversé tous ensemble avec ma maman et ma mamie."

Cyril Féraud est ensuite revenu sur les circonstances dans lesquelles il a appris que son papa était condamné, après être "tombé malade comme des tas de gens". C'est alors qu'il enregistrait des numéros de son émission Slam qu'il a reçu un message du médecin qui suivait son papa. Ce texto contenait les derniers résultats, ceux qui lui ont appris que son papa ne s'en sortirait pas. Bien que sous le choc, Cyril Féraud a continué à présenter son jeu, sachant qu'il lui faudrait être très fort. A la suite de son décès de son papa en juin 2019, il lui avait d'ailleurs rendu hommage dans Slam.

Suite à son passage dans La Boîte à secrets qui a ému de nombreux téléspectateurs, Cyril Féraud a publié un message sur Twitter : "Merci pour vos messages bouleversants Mains jointes Je me souviendrai longtemps de cette soirée #LaBoiteASecrets". Ces mots étaient accompagnés d'une capture de l'émission de Faustine Bollaert, le montrant avec son papa et sa maman.