Cyril Féraud en couple ? Il donne un gros indice sur sa vie sentimentale

Plutôt pudique lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie privée, Cyril Féraud a fait une entorse à sa règle lundi 19 octobre 2020 au détour de son interview avec Léa Lando dans l'émission d'Europe 1, Ça fait du bien. La faute à la chroniqueuse qui s'est bien jouée de son invité. Connaissant son succès auprès des femmes mûres grâce à son rôle d'animateur dans Slam sur France 3 chaque jour, elle l'a subtilement mené à livrer quelques informations sur son statut sentimental.

"Je me suis dit, ça fait quoi d'être le gendre idéal de millions de mères et, surtout, si vous en avez une, est-ce que votre belle-mère, elle, trouve vraiment que vous êtes le gendre idéal ?", a demandé Léa Lando. Et pour Cyril Féraud de répondre à demi-mot : "Oh, je pense qu'il faut lui demander...". Plus en confiance, l'animateur de 35 ans en a ensuite rajouté, questionnant tout de même cette question de 'gendre idéal'. "Il faut lui demander mais je crois que oui, je crois que oui... Et puis 'gendre idéal' ne veut pas dire grand chose en fait. Est-ce que c'est moi ? Ou est-ce que c'est Camille Combal ? Est-ce que c'est Vincent Cerutti". S'il a voulu rapidement changer de sujet, Cyril Féraud a malgré tout balayé les doutes autour de sa vie amoureuse et apparaît donc bel et bien en couple.

Mes amours vont bien

C'est en 2018 que son public apprenait pour la première fois qu'il n'était plus un coeur à prendre lors d'une rarissime interview à ce sujet pour le magazine Nous Deux. "Mes amours vont bien, merci. Plus sérieusement, ce n'est pas simple d'avoir une vie privée quand on rentre le soir après avoir tourné six émissions. J'arrive à concilier les deux, mais c'est compliqué", reconnaissait-il. Le présentateur expliquait également la raison qui le poussait à ne pas évoquer ses relations. "Je reste discret, car je pense sincèrement que ça n'intéresse personne de savoir avec qui je couche. Je m'expose suffisamment à l'antenne pour ne pas en plus envahir les magazines".

Avec la personne qui partage sa vie, Cyril Féraud aimerait en tout cas fonder une famille. Un rêve qui le titille de plus en plus même si pour l'heure, sa carrière reste sa priorité. "C'est vrai que je pense à la paternité, mais pas pour l'instant, car je n'ai pas envie de faire un enfant sans pouvoir m'en occuper. Mais dans quelques années, je pense que je lèverai le pied pour construire une famille", a-t-il admis dans les colonnes de Nous deux.