Cyril Féraud victime d'un gros changement : coup dur pour l'animateur

C'est une annonce plus qu'étonnante ! Selon nos confrères de Télé Loisirs, Cyril Féraud ne sera plus aux commandes de l'une de ses émissions phares.

D'après le site, France 3 aurait pris la décision de faire du changement dans sa grille. Une nouveauté qui n'est pas favorable à Cyril Féraud. La chaîne souhaiterait arrêter son jeu télévisé Personne n'y avait pensé, diffusé quotidiennement à 16h45. Un choix qui surprend car les téléspectateurs sont au rendez-vous pour suivre le programme présenté par le beau blond de 35 ans (dont la vie amoureuse fait beaucoup parler). En avril dernier, il avait même battu un record en rassemblant 1,20 million de téléspectateurs, soit 10,6% de part d'audience.

Cela n'a malheureusement pas réussi à sauver l'émission qui est diffusée sur France 3 depuis 2011. Diffusée de manière hebdomadaire pendant un temps, la chaîne avait pris la décision de la passer en quotidienne tant le public était au rendez-vous.

Si ce choix interroge, c'est clair comme de l'eau de roche pour France 3 qui souhaiterait conforter son statut de "chaîne des régions". De ce fait, le 19/20 devrait être rallongé et commencer à 18h30. Il fallait donc "faire de la place" et arrêter l'un des jeux de l'après-midi. Le choix ce serait porté vers Personne n'y avait pensé car le jeu coûte plus cher à la chaîne que Des chiffres et des lettres, diffusé juste avant.

Pour l'heure, Cyril Féraud n'a pas encore réagi à cette information. Quoi qu'il arrive, le public le retrouvera dans Slam ou La Carte aux trésors. De quoi réconforter un peu les personnes qui suivent assidûment ses programmes.