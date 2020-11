Cyril Féraud en couple avec une femme ? Homo ? Il commente les rumeurs...

Cyril Féraud a tout du gendre idéal et nul doute que de nombreux téléspectateurs aimeraient l'avoir dans leur famille. Mais le populaire animateur âgé de 35 ans garde le mystère sur sa situation amoureuse. De longue date, son public est intrigué par sa sexualité et lui-même en a pleinement conscience.

Interrogé par le journal Libération qui lui accorde un portrait dans son édition du samedi 7 novembre 2020, Cyril Féraud revient sur la curiosité parfois très poussée de fans et de paparazzis qui cherchent à savoir s'il est en couple et surtout avec qui... "Ça les intrigue de savoir si je ne parle pas de ma vie parce que je n'en ai pas, parce que je protège ma femme, parce que je suis homo...",lâche-t-il. S'il garde aussi une grande discrétion sur le sujet, c'est parce qu'il ne veut pas que tout tourne autour de sa vie privée. Il est ainsi encore traumatisée par les photos volées de lui à l'enterrement de son père, mort en 2019 d'un cancer. Une "dure épreuve", admet-il. Nul doute que ce catholique discret qui va de temps en temps à la messe le dimanche, a essayé de se tourner vers Dieu pour se remettre.

Cyril Féraud, aux manettes du jeu Slam sur France 3, qui a relancé La Carte aux trésors et a aussi rejoint Fort Boyard, ne compte donc pas s'afficher sur les réseaux sociaux ou dans les magazines avec sa moitié, si tant est qu'il en ait une. Un récent gros indice sur le statut de sa vie sentimentale venait plutôt confirmer qu'il est pas un coeur à prendre. Ce qu'il avait d'ailleurs déjà dit en 2018. "Mes amours vont bien, merci. Plus sérieusement, ce n'est pas simple d'avoir une vie privée quand on rentre le soir après avoir tourné six émissions. J'arrive à concilier les deux, mais c'est compliqué. Je reste discret, car je pense sincèrement que ça n'intéresse personne de savoir avec qui je couche", disait-il dans Nous Deux. Une ligne de conduite qui n'a donc jamais bougé puisqu'il refuse toujours de préciser s'il est à voile ou vapeur, ou les deux...