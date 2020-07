Cyril Féraud (La Carte aux trésors) est-il en couple ? "Je reste discret..."

Être sous le feu des projecteurs amène forcément à voir sa vie privée exposée. Une chose difficile à accepter pour nombre de personnalités à l'instar de Cyril Féraud. L'animateur phare de France 3 qui a accepté de se grimer en Ken pour la nouvelle saison de Fort Boyard est très peu loquace lorsqu'il s'agit d'évoquer ses histoires amoureuses, même lorsqu'il est questionné par ses fidèles fans.

Au mois de mai dernier, un internaute ne s'est d'ailleurs pas gêné pour lui demander s'il avait "quelqu'un dans (sa) vie", car la question lui "titillait l'esprit". Moqueur et toujours dans l'idée de jouer avec les nerfs des plus curieux, Cyril Féraud répondait alors : "Moi aussi ça me titille." Nous n'en saurons donc pas plus.

En 2018, le présentateur de Slam offrait pourtant de rarissimes confidences au sujet de sa vie sentimentale, révélant être bel et bien en couple au magazine Nous deux. "Mes amours vont bien, merci (rires). Plus sérieusement, ce n'est pas simple d'avoir une vie privée quand on rentre le soir après avoir tourné six émissions. J'arrive à concilier les deux, mais c'est compliqué", reconnaissait-il avant d'expliquer pourquoi il ne souhaitait pas mettre en lumière ses relations. "Je reste discret, car je pense sincèrement que ça n'intéresse personne de savoir avec qui je couche. Je m'expose suffisamment à l'antenne pour ne pas en plus envahir les magazines", déclarait-il alors.

Nul doute qu'il en sera de même lorsque Cyril Féraud fondera sa famille, lui qui rêve de devenir papa à 35 ans bien que sa carrière soit encore aujourd'hui sa priorité. "C'est vrai que je pense à la paternité, mais pas pour l'instant, car je n'ai pas envie de faire un enfant sans pouvoir m'en occuper. Mais dans quelques années, je pense que je lèverai le pied pour construire une famille", a-t-il admis dans les colonnes de Nous deux.