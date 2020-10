Incroyable Talent 2020 : Lisa Dann accusée de plagiat et victime d'un acharnement

Mardi 27 octobre 2020, Marianne James, Sugar Sammy, Eric Antoine et Hélène Ségara ont une nouvelle fois été bluffé par les prestations de certains candidats de La France a un incroyable Talent. Lisa Dann est notamment sortie du lot en reprenant le célèbre tube de Desireless, Voyage, Voyage. L'adolescente de 16 ans a bouleversé le public et plus particulièrement Marianne James qui a révélé de pas avoir ressenti de telles émotions depuis Julien Doré dans la Nouvelle Star. Lisa Dann a également fait sensation sur les réseaux sociaux mais certains internautes l'accusent de plagiat.

Pour certains, sa version de Voyage, Voyage est très proche de celle chantée par Ecco, candidate à The Voice, en 2018. "Pour tout vous dire je ne connaissais même pas cette chanteuse ! Je l'ai découverte en voyant les commentaires. En effet c'est une version piano/voix comme la mienne, mais chacun a le droit de faire une cover ! Chacun a le droit de reprendre une chanson à sa manière", a déclaré Lisa Dann, contactée par Télé-Loisirs. Et de préciser : "Cette fille a juste fait une cover comme moi et n'a aucun droit sur la chanson. Donc je n'ai pas trop compris pourquoi on s'est autant acharné sur moi. Je me focalise plus sur les commentaires positifs, tout ça me passe un peu au-dessus de la tête".

Lisa Dann reconnait néanmoins s'être inspirée d'une autre chanteuse, Slon de La Nouvelle Star qui avait fait une reprise à la guitare. "C'est plus elle qui aurait pu me faire un reproche. Et encore... c'est une cover donc chacun la reprend comme elle veut. Moi j'ai repris la chanson de Desireless, pas celle d'Ecco", a-t-elle souligné.

La candidate a en tout cas déjà récolté plus de 8 millions de vues sur les réseaux sociaux. "En 20 minutes, j'étais déjà à 100 000 vues donc je n'ai vraiment rien compris à ce qui se passait mais c'est trop cool ! J'ai eu énormément de retours positifs donc je suis trop contente !", s'est-elle enthousiasmée.

En ce qui concerne les audiences, M6 prend la deuxième place mardi 27 octobre avec La France a un incroyable talent. La deuxième émission a réuni 3,4 millions de téléspectateurs (14,5 % de PDA). Un score légèrement en baisse par rapport au lancement la semaine dernière (3,6 millions 16,2 % de PDA).