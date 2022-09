Filip Nikolic : Première télé pour sa fille Sasha, 17 ans, son portrait craché... elle est canon

C'était il y a 13 ans déjà. Le 16 septembre 2009, l'impensable se produit. Filip Nikolic, 35 ans, jeune papa et artiste prometteur tant dans la musique que dans la comédie, est retrouvé mort chez lui. L'ancien leader des 2Be3 aurait succombé à un arrêt cardiaque après une prise importante de somnifères. Ses obsèques réunissent tout le gratin de la chanson, dont les mots et les pensées sont tournées vers Valérie Bourdin, l'ex-compagne effondrée de Filip, et Sasha, leur fille de 4 ans à l'époque.

Le temps est passé et Sasha a bien grandi ! Âgée de 17 ans désormais, l'adolescente a accepté de se confier à 50 minutes inside, dont le nouvel inédit sera diffusé ce samedi 24 septembre sur TF1. Un extrait a été dévoilé en avant-première sur le compte Instagram du programme et le constat est indéniable : Sasha est la copie conforme de son père. Elle en est d'ailleurs on ne peut plus fière : "Ça m'inspire, je pense qu'il me guide. Je le sens avec moi. [...] C'est émouvant."