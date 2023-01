Filip Nikolic : Sa fille Sasha fête ses 18 ans, la bombe très gâtée n'oublie pas son papa tragiquement disparu

Le 13 janvier 2023, l'ex-compagne de Filip Nikolic, Valérie Bourdin, a célébré le 18ème anniversaire de leur fille Sasha. Afin de réaliser un hommage à la star disparue le 16 septembre 2009, elle a partagé une vidéo de souvenirs en famille où on le découvre tenir sa fille tendrement dans ses bras. De nombreuses vidéos et photos de Sasha enfant et adolescente sont également dévoilées.

"My baby , my heart , my diamond , my everything turn 18 today 01/13/2005. can't wait to see you grow into a young woman, grow in the direction of your dream and love... you know I'll always be by your side until my last breath. Love you. mom" ("Mon bébé, mon coeur, mon diamant, mon tout a 18 ans aujourd'hui 13/01/2005. J'ai hâte de te voir grandir en tant que jeune femme, grandir dans la direction de ton rêve et de ton amour... tu sais que je serai toujours à tes côtés jusqu'à mon dernier souffle. Je t'aime."), peut-on lire en légende.