Filip Nikolic (2be3) : Sa fille Sasha fait sensation à côté d'un autre enfant de star

"Mon père me manque"

Outre les multiples looks qu'elle partage sur son compte Instagram à ses 42 000 abonnés, Sasha Nikolic partage également de tendres souvenirs de son père. Preuve que son amour pour l'ancien chanteur des 2Be3 - mort le 16 septembre 2009 des suites d'une prise trop importante de somnifères - est encore présent 12 ans après. À l'occasion d'une interview accordée à nos confrères de Gala en 2020, la jeune adolescente était revenue sur cette difficile épreuve.

"L'an passé, ça a été dur pour moi. Mon père me manque. Ça me fait un coup au coeur quand les autres parlent de leur papa", avait-elle confié, non sans émotion, ajoutant ensuite que sa mère, Valérie Bourdin, souhaitant la protéger à tout prix, lui avait "caché la vérité". Une confession à laquelle Valérie Bourdin avait ajouté : "Même quand on pense bien faire, on se trompe avec les enfants. J'étais obsédée par l'idée qu'elle souffre d'un manque, je voulais tout combler." Et de conclure : "Filip serait tellement fier de sa fille."