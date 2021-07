Filip Nikolic (2Be3), photos de sa fille Sasha, 16 ans : elle a la beauté de sa mère

Bientôt douze ans que Filip Nikolic est décédé. Le 16 septembre 2009, le chanteur d'origine serbe est retrouvé mort à son domicile après une overdose de somnifères. Il avait fêté son 35e anniversaire quelques jours plus tôt... Derrière lui, l'acolyte d'Adel Kachermi et Frank Delay, membres des 2Be3, a laissé Sasha, sa fille née en janvier 2005 de ses amours avec son ex-compagne Valérie Bourdin. Aujourd'hui, elle a bien grandi.

Elle n'avait que 4 ans lors de la mort de son père. Désormais âgée de 16 ans, elle partage, comme beaucoup d'adolescents, un peu de son quotidien sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'elle se dévoile sublime ! Jolie chevelure blonde, yeux clairs, la belle Sasha Nikolic est le portrait craché de sa mère... avec un peu de charme de son défunt papa.

En vacances à Saint-Barthélemy, la jolie jeune fille s'affiche divine, le teint hâlé après avoir pris le soleil de l'île. Puis, cap... sur le Cap-Ferret pour un séjour détente avec sa bande d'amis. Piscine, bikini et bronzette au programme, tout comme à Ibiza début juillet. Et entre toutes ces photos de vacances, Sasha Nikolic s'affiche toujours aussi stylée dans les rues de Paris. Enfin, elle partage de rares photos souvenirs, notamment de son papa décédé.

Dans les colonnes du magazine Gala en septembre 2020, Sasha Nikolic évoquait la disparition tragique de son célèbre père. "L'an passé, ça a été dur pour moi. Mon père me manque, avait-elle avoué. Ça me fait un coup au coeur quand les autres parlent de leur papa." Au quotidien, elle fréquente d'autres enfants de stars. En effet, elle est scolarisée à l'École internationale bilingue (EIB) à Paris, tout comme Joalukas, le fils de Yannick Noah, Paloma et Raphaël Friant, les enfants de Bob Sinclar ou encore Stella, la fille de Jean-Paul Belmondo. Du beau monde qui l'aide sans aucun doute à avancer tant bien que mal sans la présence de son père, Filip Nikolic. La jeune Sasha peut également compter sur le soutien de sa soeur, Tanelle (28 ans).