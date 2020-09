Filip Nikolic - Sa fille Sasha (15 ans) brise le silence : "Mon père me manque"

Pour les onze ans de la mort de Filip Nikolic, décédé après une overdose de somnifères le 16 septembre 2009, son ancienne compagne et sa jeune fille Sasha se sont livrées dans les pages de Gala, le 24 septembre 2020. Alors qu'elle n'avait que 4 ans lors du décès de son père, Sasha a désormais bien grandi et semble s'être très bien construite, notamment grâce au soutien de sa mère, Valérie Bourdin, et de sa soeur Tanelle (27 ans).

"L'an passé, ça a été dur pour moi. Mon père me manque, déplore la jeune adolescente auprès de Gala. Ça me fait un coup au coeur quand les autres parlent de leur papa." Elle reproche notamment à sa mère "de lui avoir caché la vérité, de l'avoir trop protégée". "Même quand on pense bien faire, on se trompe avec les enfants, reconnaît Valérie Bourdin. J'étais obsédée par l'idée qu'elle souffre d'un manque, je voulais tout combler. J'aimerais que vous écriviez cette phrase pour terminer l'article : Filip serait tellement fier de sa fille."

Sans aucun doute, Filip Nikolic serait très fier de la petite Sasha. Sur Instagram, la jeune fille a déjà une certaine notoriété, avec une communauté de 35 000 abonnés. Scolarisée au sein de l'École internationale bilingue (EIB), à Paris, Sasha Nikolic côtoie d'autres enfants de célébrités. Ses camarades s'appellent Joalukas (fils de Yannick Noah), Paloma et Raphaël Friant (enfants de Bob Sinclar) ou encore Stella (fille de Jean-Paul Belmondo).

Plus tard, Sasha Nikolic voudrait ouvrir sa propre ligne de magasins de vêtements. Comme sa mère;, à la tête de Vanita Rosa, qui compte désormais 90 points de vente à travers le monde. Tanelle a également lancé sa marque sportswear, la très prometteuse St Barth Karma.

