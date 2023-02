"L'amour véritable": Sasha, la fille de Filip Nikolic dévoile des photos de jeunesse inédites !

La vie a repris son cours mais impossible, pour elle, d'oublier. Sasha n'avait que 4 ans quand son papa, Filip Nikolic, est décédé. C'est le 16 septembre 2009 que le leader du célèbre boysband 2be3 est mort. Son corps avait été retrouvé sans vie à son domicile et cette disparition aurait pu survenir, selon son avocat, à la suite d'un "arrêt cardiaque dû à un abus de somnifères". Voilà donc 13 ans que la jeune fille fait sans son père. Qu'elle apprend, réapprend à rire, à sourire et à profiter de la vie.

Je crois en l'amour véritable

Sur son compte Instagram, Sasha rend régulièrement hommage à son papa qui lui manque terriblement. Le dimanche 19 février 2023, elle a partagé plusieurs photographies sur lesquelles on découvre Filip Nikolic, fou d'amour, dans les bras de son épouse Valérie, la maman de Sasha. Promenade dans la rue, à la montagne ou sur la plage... leurs relation semblait si belle. "In true love I trust", écrit Sasha - comprenez "Je crois en l'amour véritable". Filip Nikolic et Valérie Bourdin s'étaient rencontrés en 1998, alors qu'il était le client VIP de la boutique de luxe qu'elle dirigeait, avenue Montaigne à Paris. Après s'être jetée la tête la première dans le travail, en période de deuil, elle a finalement retrouvé un compagnon. "Crois toujours en l'amour mon coeur, la plus belle chose au monde quand il est réciproque. Papa , je n'ai cessé de l'aimer et je l'aimerais jusqu'à la fin et toi je t'aime", a écrit sa mère en commentaire de ces photos de jeunesse.