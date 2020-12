2be3 : Retrouvailles exclusives de Frank et Adel, une tendre pensée pour Filip Nikolic

La chanson ne fait plus tout à fait partie de leur quotidien. En devenant comédien, Frank Delay s'est trouvé une place confortable dans la série Les Mystères de l'amour en incarnant Pierre. Adel, lui, s'est reconverti dans la location d'espaces privés, l'organisation de voyages en jet privé et la conciergerie de luxe. Bien sûr, chacun a une pensée particulière, chaque jour, pour le troisième membre de ce trio magnifique : Filip Nikolic, disparu en 2009 d'une overdose de médicaments. L'épouse du défunt, elle-même, ne s'est jamais remise de cette disparition. "Il y avait des photos de lui partout dans la maison et même un poster grandeur nature dans la chambre de ma mère, se expliquait sa fille dans les colonnes du magazine Gala. Avec Sasha, en février dernier, on a réalisé qu'il fallait intervenir. Elle ne riait plus, elle ne dansait plus. Plus ça allait, plus elle se renfermait." Il fallait bien partir un jour. Peut-être pas si tôt...