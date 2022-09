Frank Delay (2Be3) : Son fils Kezian fête ses 20 ans, une vidéo bluffante de sa transformation physique dévoilée

Frank Delay ne l'a jamais caché : le sport, pour lui, c'est important ! Bien avant la formation et le succès des 2Be3, le chanteur devenu mannequin et comédien était en effet très sportif et champion d'arts martiaux dans les années 90. Pas étonnant donc que ce soit à travers le sport qu'il souhaite un bon anniversaire à son fils Kezian, qui fêtait ses 20 ans ce dimanche 25 septembre.

Il faut dire que le jeune homme semble avoir sculpté ses muscles avec soin : sur le début de la vidéo postée par son père, on peut le voir maigre, les abdos à peine dessinés. Mais à force de travail et de détermination, le jeune homme a fini par obtenir un corps de rêve, "six-pack" parfaitement visible. Sur les traces de son célèbre papa ? Possible, surtout que le jeune homme se définit comme "athlète" sur son compte Instagram et commence à poster de véritables photos de mannequin...