Danse avec les stars : Le membre d'un célèbre boys band et un acteur qui monte pressentis pour la nouvelle saison

A chaque fin de saison de Danse avec les stars, les suppositions vont bon train concernant les prochaines célébrités qui viendront fouler le célèbre parquet du concours de danse. Pour cette année 2023, un tout nouveau casting fera une nouvelle fois son apparition, et il semble que certains noms soient déjà pressentis comme l'ont confirmé nos confrères du magazine Closer.

Dans le nouveau numéro paru ce vendredi 3 mars 2023, l'hebdomadaire dévoile l'une de ses informations exclusives. Selon leurs informations, Frank Delay, ancien membre du très célèbre boys-band 2Be3 serait en pleine négociation avec la production.

Un jeune acteur également pressenti

Mais Frank Delay n'est pas la seule personnalité pressentie pour rejoindre le casting de cette 13e saison de Danse avec les stars. En effet, Closer affirme également qu'Ichem Bougheraba, jeune acteur révélé dans le film Les Segpa (sorti en 2022), devrait également rejoindre cette nouvelle promotion. Il aurait déjà commencé à s'entraîner en compagnie de la flamboyante Fauve Hautot. Le magazine Closer précise également que le jeune homme devrait pouvoir compter sur le soutien de son ancienne partenaire de tournage et complice, Emma Smet.

L'ancien chanteur et le jeune acteur devraient donc prochainement fouler le parquet de DALS dès l'automne prochain. Concernant Frank Delay, ce dernier a délaissé les concerts depuis longtemps et est maintenant devenu une star du petit écran. Depuis 2017, il s'illustre dans la série Les Mystères de l'amour, dans laquelle il interprète le rôle de Pierre. Ichem Bougheraba continue quant à lui de multiplier les projets cinématographiques après avoir joué dans les films Taxi 5 et Pourris gâtés.

Pour l'instant, aucun des deux hommes ne s'est exprimé sur son éventuelle participation au concours de danse. Il faudra donc attendre encore quelques mois pour avoir la certitude qu'ils rejoindront le prochain casting.