Frank Delay : L'ex 2Be3 présente ses deux charmants fils

Quelques jours après avoir rendu hommage à son regretté ami et collègue des 2Be3, Filip Nikolic, le chanteur et comédien Frank Delay s'est à nouveau adressé à ses fans sur Instagram. Mercredi 4 septembre 2019, il a dévoilé une photo de lui et ses fils aînés.

Posant aux côtés de ses fils Jay-Lee, né en 2001, et de Kezian, né en 2002, sur une photo en noir et blanc, Frank Delay semble avoir transmis à ses garçons son goût du sport. En effet, ces derniers affichent de jolis muscles et semblent mettre leurs pas dans ceux de leur père. "La relève est assurée. Je peux être tranquille, ce sont des petits hommes en devenir avec un grand coeur ! Ils me surprennent pas tous les jours mais presque !! Mental de winner avec des valeurs, je suis un Pap's fier. Ils me font l'honneur d'accepter que je poste cette photo. New génération en route... Ils sont tous les 2 contre le reste du monde", a-t-il commenté pour ses presque 14000 abonnés.

Frank Delay que l'on retrouve régulièrement sur les planches ces dernières années, avait déjà eu l'occasion de parler de ses fils, nés d'une précédente histoire d'amour. Alors qu'il s'affiche souvent torse nu sur Instagram, cela n'était pas du goût de ses garçons... "Ils sont pas trop fiers. Enfin, ça les amuse, mais du mauvais côté... Ils sont pas fans, ils aiment pas trop. Je leur tape l'affiche un peu", confiait-il il y a deux ans sur C8. Aujourd'hui, il a retrouvé l'amour auprès d'une autre femme avec qui il fait appartements séparés mais avec laquelle il a eu une petite fille prénommée Lana, en 2015.