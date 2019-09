Filip Nikolic : Photo et bel hommage de Frank Delay pour un triste anniversaire

En ce mois de septembre, cela fait déjà dix ans qu'est mort Filip Nikolic. Le 1er septembre 2019, il aurait fêté son 45e anniversaire. Une triste date qui n'a pas échappé à Frank Delay, son ancien complice des 2Be3. Il lui a une nouvelle fois rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Sur son compte Twitter suivi par un peu moins de 2 000 abonnés, Frank a posté une photo d'époque avec un message. "Sur cette photo nous partions à Miami pour notre 1er voyage de presse en tant que 2be3. 1ère fois aux STATES, on voulait tout filmer tout prendre en photos, nous étions tellement excités !!! Aujourd'hui, it's your birthday, tu aurais 45 ans", a-t-il écrit. Une photo sur laquelle il pose avec Filip et leur camarade Adel.

Le toujours très séduisant Frank Delay, devenu comédien, n'oublie jamais d'avoir une pensée pour le regretté Filip Nikolic, retrouvé mort à son domicile le 16 septembre 2009. Il a d'ailleurs poursuivi son nouvel hommage en rappelant qu'il l'a régulièrement à l'esprit. "Tu viens souvent me voir dans mes rêves avec ta fraîcheur et ta bogossitude. Je me pose parfois cette question quand je dois prendre une décision : "Qu'est-ce qu'aurait fait Filip ?' Et toi tu disais faire la même chose, on se complétait bien dans nos caractères. Je t'embrasse où que tu sois mon ami. Repose en paix. Plus on parle de toi moins on t'oublie ! Et bisous à Adel", a-t-il ajouté.

Si Frank Delay a poursuivi sa carrière dans le show business, tout comme le faisait Filip Nikolic avant sa mort, leur ami Adel Kachermi a lui choisi une voie complètement différente. Il a fondé son entreprise de services aux VIP et aux plus fortunés nommée Akcess. "Je me sens libre, équilibré, et j'aime mon métier. La célébrité peut être un cadeau empoisonné", expliquait-il l'an dernier au magazine Le Parisien (Week-end).