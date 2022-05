Emma Smet amoureuse et en couple avec un acteur ? La jeune femme repérée très proche d'un jeune homme...

Love is in the air... Emma Smet, relativement discrète sur sa vie intime, semble être une jeune femme épanouie, frappée par la flèche de Cupidon. A en croire des photos partagées par le magazine Public, il ne fait guère de doute qu'elle est aujourd'hui en couple. Et si une tenace rumeur la disait avec le footballeur Kylian Mbappé, ce n'est pas à ses côtés qu'on a pu la découvrir.

En effet, présentée comme très proche du joueur star du PSG - ni l'un ni l'autre n'a jamais confirmé cette rumeur de couple, la jeune femme s'en agaçant -, Emma Smet fréquente en fait un acteur ! "L'heureux élu est un comédien qu'elle a rencontré sur le tournage du film Les Segpa [actuellement dans les salles et qui cumule environ 500 000 entrées, NDLR], sorti en avril dernier (...) et, parmi tous ses partenaires dans cette aventure, ce jeune acteur est sans doute celui qui s'est montré le plus attentionné et rassurant, juste ce qu'il fallait pour la mettre en confiance", lit-on dans les pages du magazine. Mais, au-delà de faits rapportés un peu durs à vérifier, des photos viennent surtout confirmer qu'entre eux, il y a bien une alchimie pas que professionnelle ! Ils ont été photographiés dans les rues de Paris, collés serrés et même échangeant un petit bisou.

Visiblement bien informé Public assure qu'Emma Smet, fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, serait avec ce jeune acteur installé dans le Sud de la France depuis quelques semaines. En avril, il a été vu à plusieurs reprises au Palais des Glaces, là où la jeune comédienne jouait dans la pièce Le Jeu de la vérité, ses premiers pas sur les planches après avoir débarqué sur le petit écran dans la populaire série de TF1, Demain nous appartient. Leur romance qui débute semble toutefois bien partie, les jeunes gens ayant pris quelques jours de vacances à Marseille et Emma l'ayant apparemment présenté à ses célèbres parents !

Pour l'heure, la jolie jeune femme ne commente pas cette histoire et continue de maintenir le mystère sur sa vie amoureuse.

Public, dans les kiosques le vendredi 13 mai 2022.