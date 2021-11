Frank Delay avec ses fils Jay-Lee et Kezian : ils ont énormément changé !

C'est un beau trio qui s'est formé le 2 novembre dernier du côté du Grand Rex. Comme dans ses plus belles années au sein des 2Be3 aux côtés d'Adel et Filip, Frank Delay était bien accompagné avec ses deux fils, Jay-Lee (né en 2001) et Kezian (né en 2002). Véritable star dans les années 90 à l'époque des boys band, le natif de Colmar, âgé aujourd'hui de 48 ans, a fait fondre toute la France pendant plusieurs années avant de connaître une reconversion réussie au théâtre et à la télévision. Installé dans la capitale, le père de trois enfants n'hésite pas à se rendre à des évènements mondains accompagné de sa progéniture et c'est ce qu'il a fait mardi dernier pour l'avant-première du très attendu film des studios Marvel, Les Éternels.

Le toujours très athlétique Frank était en effet accompagné par ses deux garçons Jay-Lee et Kezian sur le tapis rouge du Grand Rex. Une présence qui a largement attiré l'attention des photographes et des spectateurs puisqu'ils ont pu se rendre compte que les deux garçons avaient énormément changé. S'ils sont encore jeunes, ils ont bien grandi puisqu'ils font désormais la même taille que leur père et s'ils n'ont pas encore sa carrure, ils semblent s'en rapprocher tranquillement. Fils de l'ancien chanteur et de l'actrice Sevy Villette, ils ont hérité de la mâchoire carrée de leur paternel et sont apparus visiblement très confiants à ses côtés pour cette belle soirée.

Également père d'une petite Lana, dont la mère n'est pas connue, Frank Delay apparaît donc très proche de ses deux grands garçons et il n'hésite plus à les emmener avec lui pour profiter de la vie parisienne. Si on avait déjà eu un aperçu de la plastique avantageuse de Kezian l'an dernier, Jay-Lee n'était pas apparu publiquement depuis un moment, mais il n'est pas en reste puisqu'il suit les traces de son père. Depuis quelques mois, il est à l'affiche de la nouvelle série de NRJ 12, Influences, dans laquelle il interprète l'un des rôles principaux.