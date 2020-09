Frank Delay (2 Be 3) : Son fils Kezian, abdos et regard azur... Une future bombe ?

Père fier, Frank Delay (46 ans) a célébré les 18 ans de son fils Kezian le 25 septembre 2020. Particulièrement admiratif de son garçon, l'ancienne star du groupe 2 Be 3 a posté un portrait de Kezian en lui adressant une belle déclaration sur Instagram. Bienveillant, il écrit : "Mon fils , tu as 18 ans aujourd'hui, tu quittes le monde des enfants pour entrer dans le monde des adultes. Tu es un fils rêvé, je suis fier de ton parcours, et je suis fier de la personne que tu deviens, tellement de changements pendant ces dernières années. Je te souhaite de réaliser tes rêves et d'être heureux. Je t'aime mon fils." Touché, Kezian a répondu directement à son papa en commentant : "Merci papa. Je t'aime".

Une jolie publication empreinte de l'amour inconditionnel qui lie un père à ses enfants, et qui a rapidement été likée par de nombreux fans de l'artiste devenu comédien. Très proche de Frank, Princess Erika a remarqué la beauté et le regard perçant de son fils en écrivant : "Bon anniversaire à lui !! Trop beau". Beaucoup d'internautes ont également souligné le charisme et le physique avantageux du jeune homme, qui ressemble énormément à son papa. "Beau jeune homme", "Joyeux anniversaire aussi ! Il est magnifique", "Il vous ressemble beaucoup !" ont par exemple commenté certains followers de Frank Delay.