Frank Delay (2Be3) : Torse nu et musclé, il réalise sa figure culte à la plage

View this post on Instagram

La veille bonne faz 2be3 , a fait 27 ans que je l a fait et elle est toujours efficace . . . . . . . . . . #faz #2be3 #danse #capoiera #breakdance #bboy #boyband #gym #musculation #body #bodyfitness #bodyfit #sportaddict #artsmartiaux #beach