Frank Delay (2be3) en couple : il présente ENFIN sa nouvelle compagne !

J'ai été célibataire pendant deux ans et demi

Il y a quelques semaines, Frank Delay avouait qu'il n'était plus un coeur à prendre dans les pages du magazine Public. "Plus depuis le mois d'avril, révélait-t-il. J'ai rencontré quelqu'un, ça se passe bien, on a le projet d'emménager ensemble... ça fait du bien ! J'ai été célibataire pendant deux ans et demi et, aujourd'hui, je pense enfin me poser." Côté carrière, en revanche, on attend un peu plus de nouvelles du grand complice de Filip Nikolic et d'Adel Kachermi. Chanteur mais aussi comédien, on ne l'a simplement plus vu à l'écran depuis qu'il a quitté la série Les Mystères de l'amour - il a incarné Pierre de 2018 à 2020 - ni sur scène depuis qu'il a joué dans la pièce Un séjour presque parfait d'Anne-Laure Estournes.