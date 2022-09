Diaporama : Frank Delay (2be3) en couple : il présente ENFIN sa nouvelle compagne !

Archives - Dans les caraibes, à Saint-Barthélemy, le groupe 2BE3, Filip Nikolic, Adel Kachermi et Frank Delay le 12 mars 1998.

5 / 13

Frank Delay - Avant-première du film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" au Grand Rex à Paris le 3 mai 2022. © Coadic Guirec/Bestimage