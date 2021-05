Frank Delay (2Be3) revient sur la mort de Filip Nikolic, "quelqu'un de névrosé et angoissé"

Invité dans l'émission TPMP le 7 mai 2021,Frank Delay a fait de nouvelles confidences concernant la mort de Filip Nikolic, décédé le 16 septembre 2009 à seulement 35 ans. Questionné sa relation avec son ami d'enfance, l'acteur de 47 ans confie qu'il n'avait quasiment plus aucun lien avec le leader des 2Be3. Pourtant inséparables, les anciens membres du boys band se seraient subitement éloignés et leur lien aurait finit par s'étioler au fil du temps.

Il raconte : "J'avais plus de contact pratiquement huit mois avant qu'il soit parti, mais j'entendais des bruits comme quoi ça n'allait pas. C'était quelqu'un qui était névrosé et angoissé, c'était un extrême sur tout ce qu'il faisait. C'était le coup de trop la fois où il est parti, la fois de trop". Frank pense-t-il que Filip se serait volontairement donné la mort ? En tout cas, il n'en a dit pas plus. Rappelons qu'après les analyses de sa dépouille, les médecins légistes avaient conclu à un arrêt cardiaque mais qu'une boîte de somnifères vide avait été retrouvée dans son appartement, ce qui avait à l'époque alimenté des rumeurs de suicide.

De son côté, Valérie Bourdin (l'ex de Filip Nikolic et mère de sa fille Sasha) est convaincue que l'interprète du titre Partir un jour n'a jamais souhaité se suicider. Dans Gala, elle expliquait en septembre 2020 : "La veille, il avait prévu d'amener sa fille à son cours de danse, il ne voulait pas mourir, c'était un accident. Les pharmaciens lui ont donné des médicaments sans ordonnance." Bouleversée par le décès si brutal de Filip, elle ajoutait : "Filip serait tellement fier de sa fille."