Frank Delay en couple : l'ancien membre des 2be3 a retrouvé l'amour, il est prêt à passer un sérieux cap !

Le succès, il l'a connu auprès de la critique, du public, mais aussi, beaucoup, auprès des femmes. Dans les années 1990, tout le monde avait son nom à la bouche et suivait ses folles aventures, en tournée comme à la télévision. Et bien que les 2be3 ne puissent plus donner de concert - à la suite de la tragique disparition de Filip Nikolic, en 2009 -, Frank Delay continue à donner de la voix avec ses deux complices de Génération Boys Band, Chris Keller et Allan Théo.

"L'hystérie, on la ressent toujours dans les concerts, les gens sont venus pour s'éclater et se rappeler de bons souvenirs, explique Frank Delay, 48 ans, au magazine Public. Mais quand on rentre à l'hôtel, il n'y a plus cette horde de fans qui nous attendait en hurlant nos prénoms !" Pour autant, et bien qu'il pratique une profession de séduction, l'artiste comédien ressent moins le besoin de plaire... puisqu'il a trouvé l'amour.

On a le projet d'emménager ensemble

Si vous espériez capturer son coeur, on dirait bien qu'il est trop tard. Frank Delay n'est, officiellement, plus célibataire. "Plus depuis le mois d'avril, révèle-t-il. J'ai rencontré quelqu'un, ça se passe bien, on a le projet d'emménager ensemble... ça fait du bien ! J'ai été célibataire pendant deux ans et demi et, aujourd'hui, je pense enfin me poser." Bien sûr, pour que ce projet se réalise, il faudra que le chanteur se mette en accord avec ses deux grands fils.

Frank Delay est effectivement papa de trois enfants. "Je ne vis plus avec la mère de Lana, qui a 7 ans, mais on s'entend bien... Je vois ma fille un week-end sur deux, les mercredis, dès que je peux aller la chercher, j'y vais, précise-t-il. Quant à mes grands fils, ils vivent avec moi. Ils sont étudiants. Jay-Lee a eu sa licence d'éco-gestion à la Sorbonne et Kezian entre en 3e année en langues étrangères à Nanterre. On s'entend bien, ce sont de gentils garçons !" Il faudra bien, tout de même, se faire à l'idée qu'ils puissent Partir un jour...

