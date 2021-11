Allan Théo, Frank Delay et Chris Keller reforment leur trio de légende après des mois de disette !

La fièvre des années 1990 n'est pas prête de redescendre ! Le 23 novembre 2021, le groupe Génération Boys Band s'est reformé, pour le plus grand plaisir de tous, lors d'un concert exceptionnel. Frank Delay - ex 2Be3 -, Chris Keller - G-Squad - et Allan Théo - interprète du tube Emmène-moi - se sont effectivement retrouvés pour reformer leur iconique trio lors d'une performance délivrée au Gipsy hôtel, situé dans le 17e arrondissement de Paris. Et maintenant qu'ils ont repris du service, rien ne devrait les arrêter.

Ils ont chanté Partir un jour, à nouveau, devant un public de petits veinards, dont Otta, Maxime Guény, Andreas Kastrinos, Leslie Benaroch, Anna - Disruptive Beauté -, Alice Totino et Dodo, de l'émission La Story d'Alice sur Fun Radio. Et ce concert est loin d'être un évènement isolé. Un mini showcase, doublé d'un meet & greet, est prévu le samedi 18 décembre 2021 de 15h30 à 17h30, au 7 bis rue Geoffroy Marie, et la tournée Born in 90 est officiellement, non pas annulée, mais reportée. Le rendez-vous est pris pour le mois de novembre 2022 !

Ce retour sur scène est une bonne nouvelle pour tous les membres de la troupe Born in 90, dont Larusso - qui a remporté la dernière saison de l'émission Mask Singer - ou Nathan Moore, ancien membre des Worlds Appart. Ce dernier avait effectivement expliqué, il y a quelques mois, que l'impossibilité de remonter sur scène avait creusé un trou immense dans son compte en banque et il dévoilait, en toute humilité, qu'il était dans l'obligation de travailler sur des chantiers de construction à la place de donner de la voix. "Ouvrier travaillant très dur disponible à l'embauche. Malheureusement, je chante souvent pendant que je travaille" plaisantait-il. Il est grand temps de retrouver la vie d'avant...