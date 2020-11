Nathan Moore (Worlds Apart) cherche du travail : son appel à l'aide alarmant

Je te donne mes notes, je te donne mes mots... et je te file mon CV au passage, au cas où, on sait jamais. Nathan Moore, qui a traversé le globe avec les membres du boys band Worlds Apart durant les années 1990 pour pousser la chansonnette est désormais à la recherche d'un petit boulot. C'est ce qu'il a expliqué sur les réseaux sociaux en partageant quelques photographies de lui prises sur un chantier. "Ancien chanteur qui cherche du travail, écrit-il sur ses comptes Facebook et Instagram. Libre pour les soirées privées d'ici quelques semaines (et avec maximum six personnes).

Nathan Moore aurait dû retrouver la joie des planches puisqu'il faisait partie de la troupe de la tournée Born in the 90, avec Larusso et Allan Théo. Hélas, la crise sanitaire actuelle empêche les gens de vivre et de travailler, et nombreux artistes sont en péril. C'est sans doute pourquoi le chanteur de 55 ans semble avoir changé de vie et sévir, non pas sur scène, mais sur des chantiers de construction. "Ouvrier travaillant très dur disponible à l'embauche. Malheureusement, je chante souvent pendant que je travaille" ironise-t-il.