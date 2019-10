Worlds Apart : Nathan Moore raconte sa descente aux enfers après la gloire

Baby Come Back, Je te donne, Everlasting Love... On se souvient encore parfaitement des tubes des Worlds Apart. Hélas, depuis le début des années 2000, le groupe (comme tous les boys band de sa génération) est porté disparu. Dans le dernier numéro de Télé Star, le charismatique Nathan Moore revient sur leur succès dans les années 90, mais également sur leur retour à la réalité... brutal.

Concernant le succès fulgurant des Worlds Apart, Nathan se remémore avec émotion cette période faste : "C'était une période dingue. On était plus connus en France que Take That, qui était le roi des boys band dans le monde. Je croise encore beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont appris l'anglais grâce à nous, que nos chansons les ont aidés dans des moments difficiles de leur adolescence. (...) On a rempli Bercy, on est allés dans les shows de Michel Drucker (...) Je ne serai jamais fatigué de chanter Baby Come Back".

Mais personne ne l'a oublié, la fin des années 90 a sonné la fin du succès pour les Worlds Apart et autres 2be3. Une période on s'en doute difficile à vivre pour toutes ces nouvelles stars qui se pensaient imbattables. "Quand le phénomène a perdu de son ampleur ça a été dur. On a eu des difficultés financières. A un moment j'ai même perdu ma maison", dévoile Nathan à nos confrères. Heureusement, aujourd'hui tout va mieux pour le chanteur marié et papa d'un petit Nico, 9 ans. Il chante toujours en Angleterre et s'apprête même à revenir en France.

En effet, les nostalgiques des tubes des années 90 pourront retrouver les Worlds Apart, mais aussi Larusso, Allan Théo et bien d'autres, en tournée dans toute la France à partir du 31 octobre avec la tournée Born in the 90.