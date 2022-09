Diaporama : Frank Delay (2Be3) : Son fils Kezian fête ses 20 ans, une vidéo bluffante de sa transformation physique dévoilée

1 / 19 Frank Delay (2Be3) : Son fils Kezian fête ses 20 ans, une vidéo bluffante de sa transformation physique dévoilée

2 / 19 Frank Delay - Avant-première du film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" au Grand Rex à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage © Purepeople BestImage, Coadic Guirec

3 / 19 Frank Delay avec ses fils Kezian et Jay-Lee - Avant-première du film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" au Grand Rex à Paris le 3 mai 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © Purepeople BestImage, Coadic Guirec

4 / 19 Frank Delay - Photocall de la soirée du 20ème anniversaire de la chaîne Mélody TV à l'Olympia de Paris le 8 juin 2022. © Coadic Guirec - Giancarlo Gorassini/Bestimage © Purepeople BestImage, Coadic Guirec - Giancarlo Gorassini

5 / 19 Frank Delay - Avant-première du film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" au Grand Rex à Paris le 3 mai 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © Purepeople BestImage, Coadic Guirec

6 / 19 Jordan de Luxe et Frank Delay lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan". Le 11 avril 2022 © Cédric Perrin / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cédric Perrin

7 / 19 Semi-exclusif - Frank Delay au photocall du match de championnat du monde de Iska Kick-Boxing au Dôme de Paris - Palais des Sports à Paris, France, le 13 juin 2019. © Christophe Clovis/Bestimage



© Purepeople BestImage, Christophe Clovis

8 / 19 Frank Delay lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan". Le 11 avril 2022 © Cédric Perrin / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cédric Perrin

9 / 19 Frank Delay - Avant-première du film "Black Widow" au Grand Rex à Paris. Le 30 juin 2021 © Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, Veeren

10 / 19 Semi-exclusif - Frank Delay - Soirée d'ouverture de la nouvelle salle de sport RITM à Paris le 6 février 2020. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © Purepeople BestImage, Giancarlo Gorassini

11 / 19 Frank Delay - Avant-première du film "La vérité si je mens ! les débuts" au cinéma le Grand Rex à Paris le 15 octobre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage © Purepeople BestImage, Coadic Guirec

12 / 19 Frank Delay- Avant-première du film "Captain Marvel" au Grand Rex à Paris le 5 mars 2019. © Denis Guignebourg/Bestimage © Purepeople BestImage, Denis Guignebourg

13 / 19 Exclusif - Anthony Colette et Frank Delay - Soirée du 10ème anniversaire du restaurant Schwartz's Deli au 7 Avenue d'Eylau dans le 16ème arrondissement de Paris le 27 mai 2019. © Rachid Bellak/Bestimage © Purepeople BestImage, Rachid Bellak

14 / 19 Chris Keller (GSquad), Allan Theo, Frank Delay (2be3) - Les artistes de la pièce de théâtre "Boys Band Forever" sur la scène de l'Apollo Théâtre à Paris. Le 23 mars 2018 © Marc Ausset-Lacroix / Bestimage © Purepeople BestImage, Marc Ausset-Lacroix

15 / 19 Frank Delay (2be3) - Les artistes de la pièce de théâtre "Boys Band Forever" dans les backstage de l'Apollo Théâtre à Paris. Le 23 mars 2018 © Marc Ausset-Lacroix / Bestimage © Purepeople BestImage, Marc Ausset-Lacroix

16 / 19 Frank Delay (2be3) - Les artistes de la pièce de théâtre "Boys Band Forever" dans les backstage de l'Apollo Théâtre à Paris. Le 23 mars 2018 © Marc Ausset-Lacroix / Bestimage © Purepeople BestImage, Marc Ausset-Lacroix

17 / 19 Génération Boys Band (Chris Keller (G. Squad), Frank Delay (2Be3), Allan Theo) - Enregistrement de l'émission "Les 40 ans du Disco" au Palais des Sports de Paris le 28 mars 2017. L'émission sera diffusée sur C8 le mercredi 29 mars 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage © Purepeople BestImage, Pierre Perusseau

18 / 19 Frank Delay et Adel Kachermi (2be3) - 11ème cérémonie des Globes de Cristal au Lido à Paris, le 30 janvier 2017. © Rachid Bellak/Bestimage



© Purepeople BestImage, Rachid Bellak