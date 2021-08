Filip Nikolic (2Be3) : Immortalisé par sa fille Sasha, elle dévoile son tatouage hommage

Sasha est la fille unique de Filip Nikolic, née en janvier 2005 de sa relation avec Valérie Bourdin. La jolie blonde de 16 ans n'en avait que 4 quand le membre du boysband 2Be3 est mort. Filip Nikolic a succombé à une crise cardiaque due à un abus de somnifères le 16 septembre 2009. L'homme retrouvé mort à son domicile venait d'avoir 35 ans.

Dans une rare interview accordée à Gala et parue en septembre 2020, Sasha confiait : "Mon père me manque. Ça me fait un coup au coeur quand les autres parlent de leur papa." Elle reproche également à sa mère "de lui avoir caché la vérité, de l'avoir trop protégée". "Même quand on pense bien faire, on se trompe avec les enfants, avait reconnu Valérie Bourdin. J'étais obsédée par l'idée qu'elle souffre d'un manque, je voulais tout combler."

"La veille [de sa mort, NDLR], il avait prévu d'amener sa fille à son cours de danse, il ne voulait pas mourir, c'était un accident. Les pharmaciens lui ont donné des médicaments sans ordonnance", avait ajouté Valérie Bourdin auprès de Gala.

Plus récemment, un autre membre des 2Be3, Frank Delay, a eu un mot pour son ancien acolyte. Dans l'émission Touche pas à mon poste du 7 mai 2021, l'ex-chanteur avait déclaré : "J'avais plus de contact pratiquement huit mois avant qu'il soit parti, mais j'entendais des bruits comme quoi ça n'allait pas. C'était quelqu'un qui était névrosé et angoissé, c'était un extrême sur tout ce qu'il faisait. C'était le coup de trop la fois où il est parti, la fois de trop."