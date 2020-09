Frank Delay : Hommage poignant à Filip Nikolic et photo d'archives

Mardi 1er septembre 2020, le chanteur et comédien Filip Nikolic aurait eu 46 ans. Mais la vie en a décidément autrement, l'ancien beau gosse du groupe culte 2Be3 ayant trouvé la mort à cause d'un arrêt cardiaque après une surdose médicamenteuse. Sur Instagram, son ancien camarade de boysband, Frank Delay, n'a pas dérogé à la règle qu'il s'est fixée : lui rendre hommage chaque année pour que personne ne l'oublie.

"Salut mon pote, tu aurais 46 ans aujourd'hui. Cette photo a été prise d'ailleurs pour l'anniversaire de tes 30 ans qu'on a fêté chez toi dans une maison que tu avais achetée à côté de là où tu as grandi à Longjumeau en 2003 avec toute la 2be familly. Judy Samy Carlos Rachid Nordine et Adel. Je pense toujours à toi, avec toutes les scènes que je fais avec les Gbb avec qui je m'entends comme nous, nous entendions à l'époque. J'ai toujours une anecdote à raconter à ton sujet, tellement tu étais fou, désinvolte, ambitieux, effronté, charismatique, sensible, susceptible, impulsif, excessif trop.. généreux sur un point et égoïste sur un autre. Avec un peu de patience tu aurais pu faire de belles choses ! Plus on parle de toi, moins on t'oublie. Je t'embrasse où que tu sois", a écrit l'ancien chanteur devenu comédien.

Frank Delay, aujourd'hui âgé de 46 ans, a formé avec le regretté Filip Nikolic et Adel Kachermi (44 ans, reconverti dans les affaires), le groupe 2Be3 des années 1990 au début des années 2000. Avec les tubes incontournables Partir un jour, Toujours là pour toi et 2Be3 ils ont écoulé des millions de disques. Le décès, choquant, de Filip a laissé son ami Frank dévasté pendant très longtemps. "J'ai été choqué par sa morte soudaine et j'ai mis du temps à m'en remettre. Je ne l'avais pas vu depuis un an et demi. Quand Filip est mort, je me suis remis en question. Je me suis demandé ce que j'aurais pu faire. On se dit qu'on aurait peut-être pu l'aider à gérer ses problèmes", avait-il confié à Closer en 2011.