Stella Belmondo et Joalukas Noah toujours aussi proches : elle retrouve le sourire dans ses bras

La planète Mode est toujours aussi fascinée par les enfants de stars ! Cette curiosité profite aux fils de Yannick Noah et Bob Sinclar : Joalukas (17 ans) et Raphaël (21 ans) se sont en effet associés pour créer une collection inspirée du skate. Mercredi soir à Paris, ils en ont fêté le lancement avec leur amie Stella Belmondo.

Grandement affectée par la mort de son père Jean-Paul Belmondo (décédé le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans), Stella retrouve le sourire ! Elle l'a à nouveau affiché le 8 décembre à la boutique Lanvin dans le 1er arrondissement de Paris, où son ami Joalukas Noah a officiellement fait ses débuts de styliste. L'adolescent a célébré le lancement d'une collection capsule intitulée "Born To Ride In Style" et conçue avec son pote Raphaël Le Friant.

Joalukas et Raphaël ont fêté cette sortie avec d'autres amis influenceurs. Isabelle Camus, la mère de Joalukas, le grand-père du jeune homme, Jean-Claude Camus, l'acteur Samuel Le Bihan et l'ancien tennisman Mansour Bahrami se sont mêlés à cette jeune assistance. Yannick Noah était quant à lui présent par la pensée et a adressé un clin d'oeil à son petit dernier en publiant deux photos de lui dans sa story Instagram du jour.