"Personne ne peut arriver à sa hauteur" : Paul Belmondo, comédien lui aussi, refuse la pression de son nom

Revenu récemment d'un voyage fait très loin de la France - il est parti sur à Antigua, dans les Caraïbes, pour se ressourcer après les obsèques de son père - Paul Belmondo a les batteries chargées à bloc pour remonter sur scène. En terme de batteries, l'époux de Luana Belmondo en connaît un rayon puisqu'il a été pilote automobile par le passé, ce qu'il considère comme sa première vie. La comédie est la deuxième, même si pour lui, "tout s'entremêle". "Petit, j'ai été élevé dans le milieu de la culture, du cinéma, du théâtre bien sûr par mon père, par mon grand-père sculpteur. Ensuite, je suis venu au sport puis au théâtre. J'ai la chance de pouvoir mélanger les deux puisque je suis toujours consultant pour le sport pour les chaînes de télé, confie-t-il à La Provence. C'est vraiment beaucoup de chance que de pouvoir vivre différentes expériences dans différents milieux. J'en suis conscient et vraiment je l'apprécie."

Lorsque Paul Belmondo s'est mis lui aussi à la comédie, il savait que son très célèbre nom pourrait être synonyme de pression. Cette pression, le papa d'Alessandro (qui sera prochainement papa pour la première fois), Victor (lui aussi comédien) et Giacomo l'a refusée. Pour une raison très simple, il savait qu'il ne pourrait jamais faire mieux que son illustre papa. "On est ce que l'on est dans la vie et ce qui est très important, c'est de donner le maximum de soi-même et de faire les choses très sérieusement, d'y travailler. Ce n'est pas le nom Belmondo qui me l'impose, c'est le fruit de l'éducation que j'ai reçue à travers mon père et mon grand-père. On m'a élevé en me disant que je n'étais pas différent des autres. Le regard des autres est différent sur moi mais moi, personnellement, je ne me sens pas différent", explique Paul Belmondo.

Et la fierté d'être le fils de Jean-Paul Belmondo sera à jamais éternelle... "Quand je vais sur scène, mon but est d'essayer d'être le meilleur possible pour le public. Jamais de me voir par rapport à ce que mon père représentait. Parce que, à mes yeux, mon père a été un comédien tellement exceptionnel, que personne ne peut arriver à sa hauteur. De ce côté-là, j'ai évacué tout de suite le problème", conclut-il sur le sujet.

Paul Belmondo n'en est pas à ses premiers pas de comédien avec la pièce Boeing Boeing, qu'il partage notamment avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue. Il a joué dans Plus vraie que nature avec Delphine Depardieu et Jean Martinez, au théâtre Comédie Bastille. Il a également donné la réplique à Mathilde Seigner dans le téléfilm Médecin-chef à la Santé qui avait été diffusé sur France 2 en 2012.