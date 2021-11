Jean-Paul Belmondo : L'un de ses petits-fils va être papa pour la première fois !

C'est le cercle de la vie. Alors que la France pleure toujours la mort de l'immense Jean-Paul Bemondo, décédé le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans, un nouveau membre s'apprête à rejoindre le clan. Méliné Ristiguian, la compagne d'Alessandro Belmondo - lui-même fils de Paul et Luana Belmondo - est effectivement enceinte, comme le confirme le magazine Ici Paris du 10 novembre 2021. La famille devrait donc s'agrandir dans les prochains mois, sous le regard bienveillant de Bebel, depuis le ciel.

Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian se sont rencontrés il y a trois ans lors d'un reportage que la journaliste effectuait pour Paris Match. Comme sa maman, Alessandro s'adonne aux arts culinaires et il était au coeur du sujet de la publication. Le coup de foudre fut fort, rapide, vibrant. En août 2020, les tourtereaux se sont pacsés et passent désormais à la vitesse supérieure. Une surprise... ou pas vraiment. Alors qu'ils s'unissaient l'un à l'autre, et que la jeune femme évoquait la cérémonie sur les réseaux sociaux, elle avait fortement laissé entendre qu'un enfant serait la suite logique de l'histoire.

"Aujourd'hui, on s'est pacsé, écrivait-elle sur son compte Instagram, en partageant moult photos et vidéos. Une première étape un peu comme des fiançailles, mais à la mairie." En se disant "oui" devant le maire, Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian se sont sans doute promis amour et fidélité pour le meilleur et pour le pire. Et c'est donc naturellement que la journaliste était présente, auprès de son homme, en la Cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, rue de Grenelle, à Paris, lors de l'hommage national organisé en la mémoire de Jean-Paul Belmondo, toute comme aux obsèques, en l'église Saint-Germain-des-Prés, puis à la crémation du comédien dans l'intimité familial. La vie continue, pour le jeune couple. La suite s'annonce, heureusement, un brin plus joyeuse...

Retrouvez toutes les informations sur la famille Belmondo dans le magazine Ici Paris, n°3984 du 10 novembre 2021.