Paul Belmondo fier papa : son fils Alessandro et sa chérie Méliné sont pacsés

En pleine pandémie de coronavirus, point de foule auprès d'Alessandro Belmondo et sa chérie Méliné Ristiguian pour les accompagner dans ce grand jour : le 14 août, ils ont célébré leur pacs, avec une petite poignée de proches, à Paris. Un joli moment dévoilé sur les réseaux sociaux.

Paul Belmondo, le fier papa d'Alessandro (29 ans), n'a pas pu résister à l'envie de féliciter les tourtereaux et a ainsi posté quelques photos sur son compte Instagram. "Aujourd'hui belle journée pour @belmondoalessandro et @melineristi union officielfe comme le temps passe trop vite @luanabelmondo.officiel @victorbelmondo @giacomobelmondo", a-t-il sobrement écrit en légende, notifiant au passage sa femme Luana et ses autres enfants le beau Victor (26 ans, comédien) et Giacomo (21 ans, étudiant). Si la petite famille était bien évidemment là pour fêter l'événement, le mythique acteur Jean-Paul Belmondo, lui, manquait à l'appel pour féliciter son petit-fils. Aux dernières nouvelles il roucoulait avec Carlos Sotto Mayor sur la Côte d'Azur.

L'heureuse pacsée, la journaliste de Paris Match Méliné Ristiguian, a elle inondé sa story Instagram de photos et vidéos de cette belle journée de pacs, éclatante de joie et de bonheur. "Aujourd'hui, on s'est pacsé... Une première étape un peu comme des fiançailles, mais à la mairie", a-t-elle indiqué. Une première étape... avant un mariage ? La jeune femme a aussi plaisanté en postant une photo de "famille" sur laquelle on pouvait la découvrir dans sa robe blanche, en compagnie de son amoureux le chef cuisinier Alessandro Belmondo, et de leur chien Rodin ! Comme elle l'a dévoilé, la journée de pacs comptait notamment un petit-déjeuner dans les jardins de L'Hôtel Particulier Montmartre, dans le 18e arrondissement de la capitale. La petite troupe a aussi partagé un repas au restaurant Grandcoeur dans le 4e arrondissement.

Cela fait deux ans qu'Alessandro et Méliné vivent le grand amour. En juillet, toujours sur Instagram, la jeune femme partageait un selfie de son couple et écrivait alors : "Il y a quelques jours, on a fêté nos 2 ans de rencontre avec @belmondoalessandro Le temps passe vite mais on a l'impression de se connaître depuis toujours ! Il a survécu à mon année de mononucléose, mes nombreux passages aux urgences, à mon pied cassé et au confinement passé avec mes parents. (Je ne vous dirai pas ce à quoi j'ai survécu de mon côté...) Bref, il se passe toujours 1000 et une péripéties, mais au moins on ne s'ennuie jamais et on trouve toujours le moyen pour rigoler de tout ! Bientôt, il va se passer encore d'autres choses, mais cool cette fois !"