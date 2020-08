Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor : L'amour fou sur la Côte d'Azur

Les histoires d'amour ne s'écrivent pas toujours au passé. Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor en sont la preuve. Après s'être aimés dans les années 80, l'acteur mythique de 87 ans et l'actrice brésilienne sont à nouveau amoureux aujourd'hui. Un retour de flamme visible sur les réseaux sociaux.

C'est sur Instagram que le couple partage cette nouvelle vie à deux, on ne peut plus parfaite sous le soleil de la Côte d'Azur. Comme tous les ans, Bébel a quitté son appartement parisien, avec vue sur la Tour Eiffel, pour la région de Saint-Tropez qu'il aime tant. Le "Professionnel" s'y trouve plusieurs semaines déjà.

Pour leurs dernières photos ensemble, Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor ont posé dans une voiture, lors d'une virée ensemble sur la French Riviera. Bébel apparaît souriant, dans une chemise blanche, la tête coiffée d'un borsalino. C'est aussi le nom d'un film de 1970 dans lequel Jean-Paul Belmondo joue avec un certain Alain Delon. Carlos Sotto Mayor est elle aussi souriante, tenant délicatement le poignet de son compagnon. Comme si elle ne voulait plus le quitter...