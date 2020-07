Jean-Paul Belmondo de nouveau en couple avec Carlos Sotto, il renoue avec son ex

Retour de flamme entre deux anciens amants. Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor sont de nouveau ensemble, 40 ans après leur première romance. Comme le raconte Nice Matin, ils se sont rendus à Grasse, où ils ont fait une arrivée remarquée en Cadillac décapotable.

Voilà un an qu'ils vivent à nouveau une romance. Ils se lancent même ensemble dans nouveau projet qui fleure bon le succès... puisqu'il s'agit d'un parfum ! Le duo a composé sa propre fragrance mixte en alliant plusieurs des 124 essences qui ont été mises à leur disposition. Madame a pris les devants, le Magnifique a statué, le parfum se nomme Marginal. Un choix symbolique puisque Jean-Paul Belmondo avait imposé sa compagne Carlos Sotto Mayor sur le plateau de ce film de Jacques Deray en 1983. "L'image qui me reste de ce tournage, c'est une scène où j'ai reçu une claque et, oubliant que j'étais au cinéma, je me suis relevée et je l'ai rendue ! Dommage, ils ne l'ont pas gardée. Avec Jean-Paul, c'est une grande histoire et c'est tellement émouvant de nous retrouver ainsi, quarante ans après", a confié l'actrice de 59 ans.

Les tourtereaux, très heureux d'avoir renoué, se sont lancés dans la réalisation d'un scrapbook dans lequel ils associent leurs souvenirs des années 1980 à 2020. Carlos sortira bientôt un album dans lequel ses compositions musicales seront associées aux textes de Boris Bergman, le parolier d'Alain Bashung. Elle a déjà prévu une chanson pour son homme qui s'intitulera Clope au bec.

Grâce au compte Instagram de quinquagénaire, on peut voir que Jean-Paul Belmondo et elle passent beaucoup de temps ensemble. La dernière image les montre entourés d'amis, main dans la main. On a aussi pu les voir dîner ensemble. Carlos était même avec Bebel et son clan pour célébrer son 87e anniversaire au printemps dernier. Le couple était alors entouré de Paul Belmondo, ancien coureur automobile de 57 ans, et de ses deux fils, le beau Victor, âgé de 26 ans, et Giacomo Belmondo, âgé de 21 ans. Le frère de l'acteur, Alain (89 ans), sa fille adorée Stella (16 ans), ainsi que sa petite-fille Annabelle (32 ans), étaient également présents.