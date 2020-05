Jean-Paul Belmondo : Photo de sa "réunion de famille" pour un bel anniversaire

Avec le déconfinement est venu le temps de profiter de nouveau de sa famille et ses amis. L'acteur Jean-Paul Belmondo a ainsi enfin pu fêter son anniversaire avec quelques semaines de retard. Sur Instagram, ses fans ont ainsi découvert une très chouette photo de lui entouré de son clan.

C'est Paul Belmondo, son fils, ancien coureur automobile âgé de 57 ans, qui a partagé sur son compte Instagram le 28 mai 2020 une tendre photo de famille. "Réunion #famille #deconfinement #anniversaire", a-t-il écrit en légende, très enthousiaste. On le découvre au côté de Jean-Paul Belmondo, face à un appétissant gâteau, en compagnie de ses deux fils : le beau Victor, âgé de 26 ans, et Giacomo Belmondo, âgé de 21 ans. On retrouve aussi d'autres membres de la famille de l'acteur d'A bout de souffle, Le Professionnel ou encore Pierrot le fou : son frère Alain, âgé de 89 ans, sa fille adorée Stella, aujourd'hui âgée de 16 ans, ainsi que sa petite-fille Annabelle, âgée de 32 ans.

Jean-Paul Belmondo était ravi de pouvoir savourer ces retrouvailles alors qu'il fêtait officiellement ses 87 ans au mois d'avril, confiné à cause du coronavirus. L'acteur avait d'ailleurs apporté un très chaleureux soutien au personnel soignant, en première ligne. Alors filmé par une caméra de TF1, dans son chic appartement parisien avec vue sur la Tour Eiffel, il avait souhaité "bon courage", aux soignants, le poing levé et serré.

Malheureusement, si l'acteur est soulagé de pouvoir enfin revoir les siens, il continue de voir partir ses amis du show-business. Ainsi, déjà très touché il y a quelques mois par la mort de son meilleur copain Charles Gérard, il vient de faire ses adieux tout récemment à Guy Bedos. "Adieu mon ami", a-t-il sobrement écrit en légende d'une photo postée sur Instagram où il apparaît tout souriant avec le regretté humoriste et comédien.