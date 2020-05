Amel Bent partage une photo de sa famille pour la fin du ramadan

Avec le déconfinement, la chanteuse Amel Bent peut enfin profiter de ses proches. Dimanche 24 mai, l'occasion de se réunir était belle puisque c'était la fin du jeûne du ramadan et la fête de l'Aïd el-Fitr. La star de 34 ans a alors partagé une photo de sa famille sur Instagram.

Sur son compte suivi par 506 000 abonnés, l'interprète du tube Ma Philosophie a ainsi dévoilé une image la représentant de face accompagnée de ses deux petites filles, Sofia (4 ans) et Hana (2 ans), de dos. Autour d'elles, on pouvait également noter la présence d'un homme lui aussi de dos, crâne rasé. Sans doute son mari Patrick Antonelli, âgé de 43 ans et dont le métier de gérant d'une auto-école à Neuilly-sur-Seine l'avait tristement mis dans la lumière médiatique il y a déjà quatre ans. Une épreuve que les époux, qui se sont dit oui en 2015, ont surmontée ensemble. La famille avant tout !

Après avoir posté cette photo, la star a reçu des tas de messages de fans et de personnalités, sous le charme, comme Vitaa ou le chef Jean-François Piège ! Amel Bent a ensuite dévoilé l'image d'un appétissant gâteau partagé avec les siens portant la mention Aïd Moubarak - une formule traditionnelle souhaitant une bonne fête.

Dans sa story, Amel Bent Bachir - de son nom complet - a aussi dévoilé avoir partagé un copieux repas sous forme de buffet avec des proches, prenant une nouvelle fois sa plus jeune fille en photo devant une grande table pleine de victuailles. En revanche, la chanteuse revenue récemment dans les bacs avec le disque Demain n'a pas dévoilé ce qu'elle a mangé, alors qu'elle fait attention à sa ligne après avoir beaucoup minci ! D'ailleurs, son nom était récemment utilisé à son insu pour vendre un produit amincissant. "Et pendant que j'y suis... le régime Keto avec des gélules ou je ne sais quoi qui utilise mon nom pour promouvoir leur truc, c'est fake fake fake. Je ne sais pas ce que c'est et je n'ai jamais utilisé leurs produits", déclarait-elle sur Instagram.