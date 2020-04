Amel Bent : Son mari torse nu et aux petits soins pour elle

Depuis le début du confinement, Amel Bent a déjà perdu plusieurs kilos, comme son amie Vitaa. Cette obligation de rester chez soi en raison de la crise sanitaire a poussé les deux chanteuses à faire attention à leur alimentation. Une hygiène de vie rigoureuse qui a rapidement porté ses fruits.

Pour ses repas équilibrés, Amel Bent peut compter sur l'aide de celui qui partage sa vie amoureuse depuis plusieurs années, son mari Patrick Antonelli. Ce dernier se plaît à lui préparer de bons petits plats sains, comme Amel Bent l'a de nouveau montré dans une vidéo tournée dans leur cuisine le dimanche 19 avril 2020 et publiée dans ses stories Instagram. Patrick Antonelli y apparaît en train de touiller dans une poêle, simplement habillé d'un short et torse nu. Précédemment, Amel Bent avait fait savoir aux 489 000 abonnés de sa page Instagram que son assiette fétiche était faite d'oeufs sur le plat et d'avocat.

Coach dans l'édition 2020 de The Voice (TF1), aux côtés de Lara Fabian, Pascal Obispo et Marc Lavoine, Amel Bent est confinée dans son appartement parisien avec son mari, mais également leurs deux filles, les adorables petites Sofia (4 ans) et Hana (2 ans).

Tous les jours, la chanteuse de 34 ans donne de ses nouvelles à ses fans sur Instagram, partageant avec eux le beau ciel bleu dont elle profite tous les matins sur sa terrasse pour prendre son café. Elle leur montre également les recettes qu'elle aime préparer et partage aussi des instants plus intimes et inédits. Le 14 avril dernier, Amel Bent avait choisi de dévoiler des photos de sa deuxième grossesse, qu'elle avait vécue dans la plus grande discrétion.