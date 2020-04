Amel Bent, enceinte : photos inédites de sa deuxième grossesse

Grâce aux réseaux sociaux, les stars restent au contact de leurs fans et communiquent avec le monde extérieur. Amel Bent, confinée et nostalgique, y a partagé plusieurs photos d'elle, enceinte. Ainsi, la chanteuse et coach de The Voice a retracé sa deuxième grossesse, à l'issue de laquelle elle a donné naissance à la petite Hana.

"Les amis, vous savez que j'ai vécu mes grossesses dans l'ombre, loin des plateaux TV, mais aujourd'hui je sais pas, je voulais partager quelques-uns de ces clichés avec vous...", a écrit Amel Bent dans sa story Instagram du mardi 14 avril 2020. La chanteuse suivie par plus de 480 000 abonnés s'est exécutée en postant des photos prises lors de sa deuxième grossesse. Seule, dans les bras de son mari Patrick Antonelli ou avec leur première fille Sofia, en robe, maillot de bain ou top court révélant son ventre rond, Amel a permis à ses followers de l'accompagner dans ce voyage vers le passé, un passé proche, vieux de trois ans. La petite Hana est venue au monde le 17 octobre 2017.

Toujours dans sa story Instagram, Amel Bent a promis aux internautes de publier les clichés souvenirs de sa première grossesse. L'artiste de 34 ans en avait 29 à l'époque. Elle était devenue maman en donnant naissance à sa fille aînée, Sofia, née le 4 février 2016.

Amel Bent et Patrick Antonelli sont aujourd'hui des parents comblés. Envisagent-ils d'agrandir leur famille en donnant à Sofia et Hana une petite soeur ou un petit frère ? Les admirateurs du couple s'interrogent...