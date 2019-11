Jean-Paul Belmondo : Rares confidences avec sa fille Stella, 16 ans

Comme chaque année, le Bal des Débutantes réunit vingt jeunes filles et garçons d'horizons différents, d'environ douze pays. Un chic moment qui a toutefois un noble but, celui de récolter des fonds pour deux associations caritatives venant en aide aux jeunes filles : Seleni et Enfants d'Asie. Pour la nouvelle édition, le 30 novembre 2019, il faudra compter sur Stella Belmondo.

A seulement 16 ans, et alors qu'elle est en première au lycée EIB (Ecole internationale bilingue), la fille de Jean-Paul Belmondo (86 ans) va donc faire son entrée dans le grand monde. Pour cela, elle a choisi la maison Chanel côté look. Un choix qui fait écho à celui de sa maman, Natty Tardivel, lors de son mariage en 2002 ; elle a officiellement divorcé de l'acteur en 2008. Après une séance d'essayage immortalisée en photos, l'acteur de Pierrot le fou, Le Professionnel ou encore A bout de souffle n'a pas caché son admiration en les découvrant. "Elle est merveilleuse !", a-t-il déclaré à Paris Match, ajoutant que sa fille a toujours été "si féminine" même si la demoiselle aime majoritairement s'habiller comme les jeunes de son âge, à savoir en jean et baskets.

Alors qu'il sera son cavalier lors de cette belle soirée, nul doute que ses yeux brilleront de fierté de voir Stella dans sa robe de gala... Une jeune fille qu'il voit comme un "soleil" qui illumine ses vieux jours. Et s'il se déplace en fauteuil roulant depuis sa dernière chute, il ne manquera pas de tenir son rôle et de lui faire honneur.

Stella Belmondo, qui ne semble pas pour le moment se diriger vers une carrière artistique à l'inverse des autres membres de son clan, ne cache pas non plus tout l'amour qu'elle porte à son père. "Mon père est plus un ami qu'une figure d'autorité. Il est si jeune dans sa tête, toujours prêt à faire le pitre pour me faire rire", clame-t-elle. Si elle se dit fière de porter le nom de l'un des derniers géants du cinéma français, elle reconnaît toutefois que c'est aussi un héritage parfois lourd et souhaiterait qu'on la reconnaisse pour ses talents. Nul doute qu'avec le temps, elle se fera un prénom.

Les confidences de Stella et Jean-Paul Belmondo sont à retrouver dans les pages de Paris Match, dans les kiosques le 14 novembre 2019.

Thomas Montet