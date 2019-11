Jean-Paul Belmondo décoré à l'Elysée, Jean Dujardin en admiration

Entouré de ses proches

Pour cette nouvelle décoration, Jean-Paul Belmondo a pu compter sur la présence de ses proches parmi lesquels plusieurs membres de sa famille. Son fils Paul, accompagné de ses enfants, mais également sa fille Stella ont assisté à la cérémonie, tout comme sa soeur Muriel et son frère Alain. Bébel était entouré de ses amis les plus fidèles dont l'animateur Michel Drucker, et donc Jean Dujardien qui était accompagné de son épouse Nathalie Péchalat.

Lors de cette cérémonie, Jean-Paul Belmondo n'est pas le seul à avoir été décoré. L'acteur, metteur en scène, et réalisateur Robert Hossein, 91 ans, a reçu les insignes de grand officier de l'Ordre national du mérite.

Enfin, l'emblématique créateur américain Ralph Lauren a également été décoré à l'Elysée, en présence de sa famille. Un grand moment que l'homme de 80 ans a partagé sur sa page Instagram. Il a reçu les insignes d'officier pour saluer ses contributions globales en tant que créateur, homme d'affaires et philanthrope.